Де Мистура обсудил ситуацию в Сирии с "малой группой"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после состоявшейся в понедельник встречи с представителями "малой группы" стран планирует провести с ними новые переговоры, сообщает офис спецпосланника.
В заявлении де Мистуры говорится, что в ходе встречи произошел обмен мнениями и информацией по ситуации в Сирии. Участники консультаций выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией военного конфликта на юго-западе Сирии и призвали немедленно остановить насилие.
Эмиссар ООН отмечает, что новое приглашение странам "малой группы" призвано не только содействовать созданию конституционной комиссии Сирии, но и затронуть более широкие аспекты политического процесса.
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