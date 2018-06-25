Де Мистура обсудил ситуацию в Сирии с "малой группой"

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после состоявшейся в понедельник встречи с представителями "малой группы" стран планирует провести с ними новые переговоры, сообщает офис спецпосланника.

Консультации в Женеве касались вопроса о создании конституционной комиссии Сирии, на них присутствовали дипломаты США, Великобритании, Германии, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

В заявлении де Мистуры говорится, что в ходе встречи произошел обмен мнениями и информацией по ситуации в Сирии. Участники консультаций выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией военного конфликта на юго-западе Сирии и призвали немедленно остановить насилие.

Эмиссар ООН отмечает, что новое приглашение странам "малой группы" призвано не только содействовать созданию конституционной комиссии Сирии, но и затронуть более широкие аспекты политического процесса.

США на переговорах представлял исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд, Великобританию — постпред страны при женевском отделении ООН Джулиан Брейтуэйт и спецпосланник по Сирии Мартин Лонгден, Германию — политдиректор МИД Филипп Акерманн, Францию — директор по Ближнему Востоку и Северной Африки МИД Жером Боннафорт и постпред в Женеве Элизабет Лорин. Иорданию представлял первый секретарь постпредства страны при женевском офисе ООН Харон Хассан, а Саудовскую Аравию — постпред Абдулазиз Альуасиль.

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