Российские военные медики провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска

ДАМАСК, 25 июн — РИА Новости. Медики российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Ялда в южном пригороде Дамаска, сообщили в ЦПВС.

В ЦПВС пояснили, что в этом недавно освобожденном от боевиков районе до сих пор есть проблемы с системой здравоохранения, поэтому было принято решение провести акцию именно здесь. Российские врачи за один день могут принять около 100 пациентов. На прием к докторам может прийти любой желающий, в основном местные жители приходят сюда с детьми.

"У меня уже давно болеет дочь. Но показать ее было некому. Спасибо русским врачам – объяснили, что делать дальше и дали лекарства", — сообщила журналистам местная жительница Хиба Басаль.

Проблемы со здоровьем во всех районах, где недавно закончилась война, примерно одинаковые — детские инфекции, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

"Здесь мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт. Было сложно наладить помощь по медицинской линии. Но благодаря ЦПВС и местным властям добились, чтобы открылся медпункт. Но мы все равно сюда снова приехали, чтобы проконсультировать местных врачей и выполнить свой долг", — сообщил начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС Владимир Тютюнников.

По данным сирийских властей, губернатор провинции Дамаск выделил деньги для ремонта медучреждений. Сейчас в когда-то сожженной поликлинике города Ялда заканчиваются последние косметические работы.

"Школы и поликлиники — это первое, что мы начали ремонтировать после войны. Осталось завести оборудование, и уже через неделю врачи будут принимать больных в удобной больнице", — сообщил журналистам глава города Ялда Мухаммед Хамед.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги.