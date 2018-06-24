Израильские военные выпустили ракету по беспилотнику на границе с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Израильские военные выпустили зенитную ракету по беспилотному летательному аппарату, приближавшемуся к границе со стороны Сирии, и заставили его сменить курс, сообщила армейская пресс-служба.

قوات الاحتلال تطلق صاروخ باتريوت تجاه طائرة بدون طيار في منطقة الجليل المحتل. pic.twitter.com/1JoK9KmZa6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 24 июня 2018 г.

Тип "дрона", его принадлежность и назначение израильтяне не конкретизируют.

"Ракета Patriot была выпущена по беспилотному летательному аппарату, приближавшемуся со стороны Сирии. В результате БПЛА удалился от границы. Поражения не было", — сказано в пресс-релизе.

Военные сообщают, что засекли цель загодя — прежде, чем беспилотник вошел в воздушное пространство Израиля.

"Армия не допустит нарушений суверенитета воздушного пространства Государства Израиль и будет противодействовать любым попыткам причинить ущерб его гражданам", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ باتريوت بإتجاه هدف ما في سماء مدينة صفد شمالي فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/2o2vJpooNu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 24 июня 2018 г.

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