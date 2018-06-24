В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в воскресенье.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центром по примирению гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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