Саперы завершили разминирование Эн-Насрии и южных районов Думы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Разминирование населенного пункта Эн-Насрия в Восточном Каламуне и южных районов Думы в Восточной Гуте завершено, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

"Завершено разминирование населенного пункта Эн-Насрия (Восточный Каламун) и южных районов населенного пункта Дума (Восточная Гута)", — сказал он.

Цыганков сообщил, что российский центр примирения продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию помощи жителям Сирии.

По его данным, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Цыганков рассказал, что российская сторона совместно с сирийским представительством проводят плановые мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф-Дамаск.

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