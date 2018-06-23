Военные медики ВДВ вернулись домой из Сирии

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медпомощи мирным жителям Сирии, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

"Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики", — сказали в ведомстве.

В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы, оказывали помощь мирному населению, уточнили в ведомстве.

Как сообщается, за время служебной командировки военные медики оказали медицинскую помощь более чем двум тысячам мирных жителей, 277 детям и провели более 130 хирургических операций. Отряд состоял из врачей, среднего и младшего медперсонала, а также специалистов вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

"Торжественные мероприятия по встрече российских военных медиков прошли под звуки оркестра и большого количества цветов от командования соединения ВДВ, представителей местной администрации, родных и близких военнослужащих", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что военнослужащие медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам.

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