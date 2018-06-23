Российские военные раздали 7,5 тонн гумпомощи в сирийском Кафр-Батне

ДАМАСК, 23 июн — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Кафр-Батна в районе Восточная Гута, где раздали 7,5 тонн продукции и средств гигиены, сообщили в российском центре по примирению воющих сторон в Сирии.

Гумпомощь сюда привозят уже второй раз. Перед раздачей жители города выстроились в очередь у входа в местный дом культуры, за пакетами и коробками подходили по специальным талонам — так местная администрация добивается того, чтобы помощь попала тем, кто нуждается больше всех.

"У нас в городе действует команда волонтеров, которая помогает при распределении гуманитарной помощи. Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся пятистах семьях и пригласили их сегодня сюда", — сообщил журналистам глава населенного пункта Тофик Бахадж.

Населенный пункт Кафр-Батна был освобожден от боевиков почти три месяца назад. С тех пор жизнь здесь заметно изменилась, в том числе и усилиями местной администрации, которая начинает проводить электричество и ремонтировать водопровод.

"Мы жили в постоянном страхе. Боевики постоянно угрожали оружием. Заставляли работать на себя. Но сейчас вернулась законная власть и при поддержке российской армии — теперь мы в безопасности. Это самое главное", — сообщил журналистам местный житель Ибрагим Хасан Наджар.

Здесь же открылся временный медпункт российских военных врачей, который способен за день обслуживать от 70 до 80 человек.

Как сообщил начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС Владимир Тютюнников, к врачам приходят с различными жалобами, в том числе с повышенным давлением и болями в животе. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями и ОРЗ. "Есть люди которые обращаются после боевых травм, сами знаете в каком районе мы находимся. Все что от нас зависит — консультативная и амбулаторная помощь — мы оказываем", — заключил Тютюнников.

"Порядка 500 семей получают помощь. Очень нам благодарны. Мы подведем итоги и если потребуется то будем предоставлять еще помощь во взаимодействии с администрацией города и провинции", — сообщил представитель ЦПВС Тимур Хакимов.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.