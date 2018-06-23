Российские военные раздали 7,5 тонн гумпомощи в сирийском Кафр-Батне

ДАМАСК, 23 июн — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Кафр-Батна в районе Восточная Гута, где раздали 7,5 тонн продукции и средств гигиены, сообщили в российском центре по примирению воющих сторон в Сирии.
Гумпомощь сюда привозят уже второй раз. Перед раздачей жители города выстроились в очередь у входа в местный дом культуры, за пакетами и коробками подходили по специальным талонам — так местная администрация добивается того, чтобы помощь попала тем, кто нуждается больше всех.
"У нас в городе действует команда волонтеров, которая помогает при распределении гуманитарной помощи. Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся пятистах семьях и пригласили их сегодня сюда", — сообщил журналистам глава населенного пункта Тофик Бахадж.
Населенный пункт Кафр-Батна был освобожден от боевиков почти три месяца назад. С тех пор жизнь здесь заметно изменилась, в том числе и усилиями местной администрации, которая начинает проводить электричество и ремонтировать водопровод.
"Мы жили в постоянном страхе. Боевики постоянно угрожали оружием. Заставляли работать на себя. Но сейчас вернулась законная власть и при поддержке российской армии — теперь мы в безопасности. Это самое главное", — сообщил журналистам местный житель Ибрагим Хасан Наджар.
Как сообщил начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС Владимир Тютюнников, к врачам приходят с различными жалобами, в том числе с повышенным давлением и болями в животе. Дети обращаются с инфекционными заболеваниями и ОРЗ. "Есть люди которые обращаются после боевых травм, сами знаете в каком районе мы находимся. Все что от нас зависит — консультативная и амбулаторная помощь — мы оказываем", — заключил Тютюнников.
"Порядка 500 семей получают помощь. Очень нам благодарны. Мы подведем итоги и если потребуется то будем предоставлять еще помощь во взаимодействии с администрацией города и провинции", — сообщил представитель ЦПВС Тимур Хакимов.
Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.
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