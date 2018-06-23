МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии и призвал стороны к немедленной деэскалации, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

В минувший четверг ООН выразила обеспокоенность в связи с обострением боев и гибелью людей в юго-западной сирийской провинции Дераа. Заместитель представителя генсека организации Фархан Хак заявлял, что поступают сообщения об обстрелах и боях во многих городах на востоке и западе Дераа, есть сообщения о гибели 20 человек и ранении многих других из-за обстрелов и боев.

"Генсек очень обеспокоен недавней военной эскалацией, включая бои на земле и бомбардировки с воздуха. Атаки привели к перемещению тысяч жителей, большинство из которых продвигаются к границе Иордании. Генеральный секретарь также обеспокоен значительными рисками, которые эти атаки представляют для безопасности региона", — говорится в заявлении Дюжаррика.

Он отметил, что Гутерреш призывает стороны прекратить огонь и соблюдать договоренности, которые "обеспечивали относительное спокойствие на юго-западе Сирии в последний год".