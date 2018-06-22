МИД Британии счел необоснованной критику расследований химатаки в Думе

ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британский Форин-офис счел необоснованной российскую критику расследования ОЗХО химатаки в сирийской Думе, говорится в заявлении ведомства.

"Сегодняшний брифинг МИД РФ по химическому оружию в Сирии включал необоснованную критику независимых и объективных расследований ОЗХО в Сирии", — полагают в Лондоне.

Форин-офис в очередной раз заявил, что правительство Сирии не раз применяло химическое оружие против своего народа, а Россия с помощью права вето в СБ ООН не позволила международному сообществу отреагировать на это.

"Значительный объем информации указывает на то, что сирийский режим также несет ответственность за химическую атаку в Думе. Независимый доклад ОЗХО будет опубликован в ближайшее время", — отмечается в заявлении.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в пятницу на совместном брифинге МИД и Минобороны РФ заявил, что ОЗХО умышленно затягивает ликвидацию объектов бывшей военно-химической программы в Сирии и не помогает республике в этом, несмотря на ее неоднократные обращения.

Кириллов также подверг критике методы работы, к которым США, Великобритания и Франция принуждают ОЗХО. По его словам, международная общественность вводится в заблуждение инсценировками применения химического оружия, а ОЗХО затем проводит расследования без выезда на место, дистанционно. Такой подход начальник войск РХБЗ назвал непрофессиональным.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Ранее был создан совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию (СМР) нескольких случаев применения химоружия в Сирии, он представил СБ ООН доклад по инцидентам, в котором говорилось, что правительственными силами в САР был применен зарин, а боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

В прошлом году Россия применила право вето во время голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО.

* Террористическая организация запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>