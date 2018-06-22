Могерини проведет консультации с де Мистурой 28 июня

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проведет в следующий четверг, 28 июня, встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, свидетельствует предварительная повестка Еврокомиссии на следующую неделю.

"Четверг, 28 июня, Федерика Могерини принимает спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру", — говорится в повестке. Конкретная тематика переговоров не указана.

Во вторник в Женеве прошли консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, состоявшегося в Сочи в конце января.

На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийских групп. Свои списки ему передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой документ, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава комиссии.

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