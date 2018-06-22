В Минобороны рассказали о результатах анализа боеприпаса в Эль-Латамне

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Анализ фотографий боеприпаса в Эль-Латамне в Сирии показал, что это фрагменты обычной фугасной, но не химической авиабомбы, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

Он рассказал, что специалисты миссии по расследованию химинцидентов в Сирии сделали вывод, что на южной окраине Эль-Латамны в качестве химического оружия 24 и 30 марта 2017 года с высокой долей вероятности использовался зарин, а 25 марта 2017 года, вероятно, хлор.

"Воронка, образовавшаяся вследствие взрыва, не соответствует воронке от взрыва авиационного химического боеприпаса и подозрительно похожа на воронку от так называемой "химической авиационной бомбы", сымитированной "Белыми касками" в Хан-Шейхуне", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, комментируя данные по инцидентам 24 и 30 марта 2017 года.

Кириллов отметил, что вывод, сделанный миссией о том, что "боеприпас являлся химическим и был снаряжен зарином, не подкреплён доказательствами".

"Мы провели анализ фотографий. На них приведены фрагменты со следами сильной коррозии обычной фугасной, но не химической авиабомбы. Очевидно, что эти обломки пролежали под открытым небом никак не менее более пяти лет", — заявил Кириллов.

Он также обратил внимание на тот факт, что, несмотря на разные метео-, географические, баллистические и другие условия, результаты анализа проб из Эль-Латамны и Хан-Шейхуна практически идентичны.

"Данное обстоятельство указывает на то, что "Белыми касками" использовалась некая "стандартная" смесь для внесения в пробы с целью их фальсификации", — отметил он.

В докладе утверждается, что в присутствии представителей миссии у двух лиц, предоставленных "Белыми касками", были отобраны четыре биомедицинские пробы, анализ которых двумя назначенными лабораториями показал отсутствие биомаркеров зарина. Вопреки очевидному, данный факт трактуется в поддержку версии о применении зарина, добавил Кириллов.