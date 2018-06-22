В Минобороны рассказали о результатах анализа боеприпаса в Эль-Латамне

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Анализ фотографий боеприпаса в Эль-Латамне в Сирии показал, что это фрагменты обычной фугасной, но не химической авиабомбы, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
"Воронка, образовавшаяся вследствие взрыва, не соответствует воронке от взрыва авиационного химического боеприпаса и подозрительно похожа на воронку от так называемой "химической авиационной бомбы", сымитированной "Белыми касками" в Хан-Шейхуне", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, комментируя данные по инцидентам 24 и 30 марта 2017 года.
Кириллов отметил, что вывод, сделанный миссией о том, что "боеприпас являлся химическим и был снаряжен зарином, не подкреплён доказательствами".
Он также обратил внимание на тот факт, что, несмотря на разные метео-, географические, баллистические и другие условия, результаты анализа проб из Эль-Латамны и Хан-Шейхуна практически идентичны.
"Данное обстоятельство указывает на то, что "Белыми касками" использовалась некая "стандартная" смесь для внесения в пробы с целью их фальсификации", — отметил он.
В докладе утверждается, что в присутствии представителей миссии у двух лиц, предоставленных "Белыми касками", были отобраны четыре биомедицинские пробы, анализ которых двумя назначенными лабораториями показал отсутствие биомаркеров зарина. Вопреки очевидному, данный факт трактуется в поддержку версии о применении зарина, добавил Кириллов.