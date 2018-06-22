Минобороны рассказало о найденной в Сирии установке по синтезу иприта

Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Некоторые детали установки по синтезу иприта, найденной у боевиков в сирийской Думе, изготовлены в ЕС и Северной Америке, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"Обращаем ваше внимание, что отдельные части установки и реактивы изготовлены в странах Евросоюза и Северной Америки", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По словам Кириллова, конструктивная позиция Сирии и России, стремление к диалогу с ОЗХО подтверждаются теми усилиями, которые были предприняты для обеспечения всесторонней помощи и оказания содействия миссии по установлению химинцидентов в расследовании в Думе.

"Несмотря на все это, мы думаем, практически уверены в выходе очередного антисирийского доклада", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>