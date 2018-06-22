Власти Сирии 8 июня уничтожили объект химпрограммы Эль-Млеха

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Власти Сирии 8 июня сами уничтожили один из объектов бывшей химической программы Эль-Млеха, на очереди последний объект — Тель-Курди, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Хочу обратить внимание, что все отравляющие вещества в Сирии были уничтожены. Сирия прикладывает все усилия к завершению выполнения взятых на себя обязательств по ликвидации объектов, связанных с бывшей военно-химической программой. Один объект, Эль-Млеха, не дождавшись помощи от ОЗХО, был уничтожен сирийцами 8 июня 2018 года, а подтверждающие материалы направлены в ОЗХО", — сказал Кириллов на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По его словам, сейчас Сирия ликвидирует последний объект — Тель-Курди.

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