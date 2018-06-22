Химлаборатория боевиков в Думе производила высокотехнологичную взрывчатку

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Химическая лаборатория боевиков в сирийской Думе производила высокотехнологичную взрывчатку ТЭН, там же найдены прекурсоры иприта и хлор, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"На данном оборудовании производилось высокотехнологичное очень качественное взрывчатое вещество ТЭН, также при осмотре лаборатории обнаружены тиодигликоль и триэтаноламин, которые могли быть использованы для производства сернистого и азотистого иприта, а также гексамин, являющийся стабилизирующей добавкой", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По данным Кириллова, также найден баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками при подготовке к инсценировке.

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