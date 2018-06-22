В Минобороны заявили о нарушениях при расследовании химатак в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. При проведении расследований по химическим инцидентам в Сирии нарушено соблюдение строгой последовательности действий для сохранности доказательств, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"При проведении расследований по данным инцидентам нарушен основополагающий принцип осуществления непрерывного контроля – Chain of custody, заключающийся в соблюдении строгой последовательности действий для обеспечения сохранности доказательств", — сказал Кириллов на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что пренебрежение стандартами Организации по запрещению химического орудия "привело к противоречиям, нестыковкам и подтасовкам фактов в докладах по результатам расследований, носящим явно выраженный антисирийский характер".

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