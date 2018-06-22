"Белые каски" использовали в Хан-Шейхуне слабую бомбу, заявили в Минобороны

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. "Белые каски" устроили в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года провокацию с якобы применением химического оружия, об этом говорит воронка после взрыва, нехарактерная для мощной авиабомбы, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"Анализ доклада показал, что характеристики воронки, свидетельствуют о том, что она была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю Ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементировна", — сказал он на совместном брифинге с представителями МИД РФ.

По его словам, особое недоумение вызывают видеоматериалы и кадры, на которых изображены люди без специальных средств защиты органов дыхания и кожи, сделанные в первые часы после химинцидента. "Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, также как и те, кто оказывал помощь пострадавшим", — добавил Кириллов.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сирия неоднократно заявляла, что никогда не применяла химоружие, а все запасы химвеществ были вывезены из страны под контролем ОЗХО.

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