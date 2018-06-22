В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарных акции. В населенном пункте Шейх-Ахмед провинции Алеппо нуждающиеся получили 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Марата провинции Дейр-Эз-Зор передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 275 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Буведа-Эс-Сагира провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращении боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 2517. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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