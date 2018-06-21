МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заявления США о якобы имеющихся фактах применения сирийскими правительственными войсками авиации и артиллерии в зоне деэскалации на юге САР выглядят сомнительно и, судя по всему, не подтверждаются достоверными фактами, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, где правительственные войска якобы применили авиацию и артиллерию, заявила ранее в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Не раз мы были свидетелями того, что США обвиняли (президента Сирии Башара) Асада в преступлениях, чтобы оправдать собственные планы по активизации военных действий, направленных на дискредитацию сирийских властей, роли России в борьбе с терроризмом в Сирии и противодействия террористам в регионе. Как правило, эти заявления основываются на совершенно не проверенной информации, так что я бы не принимал их за чистую монету", — заявил Кондратьев.

Сенатор напомнил, что, в частности, подобными заявлениями США оказались обвинения Вашингтона в адрес Дамаска в применении химоружия.

"Это все напоминает сказку по мальчика, который кричал: "Волки!". Я предлагаю дождаться достоверной информации, которая прояснит, что на самом случилось в зоне деэскалации, если вообще случилось", — добавил он.

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