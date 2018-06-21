В ЦПВС рассказали о гуманитарной ситуации в южной зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в южной зоне деэскалации в Сирии остается сложной, поскольку лидеры незаконных вооруженных формирований (НВФ), контролирующие распределение товаров первой необходимости, не обеспечивают население достаточным количеством продуктов и медикаментов, изымая их в пользу боевиков, сообщает начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Цыганков.

Он добавил, что Центр по примирению продолжает мониторинг гуманитарной обстановки в Южной зоне деэскалации. Ситуация в течение суток оставалась стабильной. На границе зоны деэскалации в провинции Дераа вооруженные боестолкновения между сирийскими правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями, а также массовые исходы мирных жителей из населенных пунктов не фиксировались.

"Гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации остается сложной. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах на юго-западе Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", — сказал он.

Он также добавил, что в населенном пункте Бейт-Сахам провинции Риф Дамаск проведена гуманитарная акция по передаче администрации населенного пункта строительных материалов общим весом 30 тонн. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали помощь 13 сирийцам, в том числе 5 детям.

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