США должны объяснить свое присутствие в Сирии, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители США должны сначала рассказать, почему они находятся в САР, прежде чем заявлять о предполагаемом применении авиации и артиллерии правительственными войсками Сирии, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Прежде чем (представителям США) делать заявления, нужно сначала было сказать, по какой причине они там находятся, кто их туда приглашал. С этого надо начинать. Они там находятся незаконно, их туда никто не приглашал, им там делать нечего", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий добавил, что представители США выглядят оккупантами и укрывают банды террористов на своих базах в Сирии.
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