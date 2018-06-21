США должны объяснить свое присутствие в Сирии, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители США должны сначала рассказать, почему они находятся в САР, прежде чем заявлять о предполагаемом применении авиации и артиллерии правительственными войсками Сирии, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

Науэрт заявила в четверг, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, где правительственные войска якобы применили авиацию и артиллерию.

"Прежде чем (представителям США) делать заявления, нужно сначала было сказать, по какой причине они там находятся, кто их туда приглашал. С этого надо начинать. Они там находятся незаконно, их туда никто не приглашал, им там делать нечего", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий добавил, что представители США выглядят оккупантами и укрывают банды террористов на своих базах в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>