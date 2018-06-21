В ООН обеспокоены обострением ситуации в сирийской провинции Дераа

ООН, 21 июн — РИА Новости. ООН выразила обеспокоенность в связи с обострением боев и гибелью людей в сирийской провинции Дераа, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"В ООН серьезно обеспокоены безопасностью и защитой около 750 тысяч человек на юге Сирии, где люди вынуждены покидать дома и подвергать себя опасности из-за столкновений", — заявил Хак.

"Сегодня поступают сообщения об обстрелах и боях во многих городах на востоке и западе провинции Дераа. 20 июня сообщалось о гибели 20 человек, из них 11 — в городе Дераа и ранении многих других в результате обстрелов и боев в провинции Дераа", — сказал Хак.

Отвечая на вопрос о том, посетила ли региональная команда ООН провинцию Дераа, Хак отметил, что у ООН "есть гуманитарные партнеры на месте, и мы получаем информацию от партнеров".

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