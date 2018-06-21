США обвинили Дамаск в нанесении ударов в зоне деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, где правительственные войска якобы применили авиацию и артиллерию, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями об увеличении активности действий сирийского режима на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, согласованной США, Иорданией и Российской Федерацией в прошлом году… Согласно нашей информации, военные и отряды ополчения сирийского режима нарушили зону деэскалации на юго-западе и начали наносить воздушные, артиллерийские и ракетные удары", — сказала Науэрт.

В этой связи официальный представитель госдепа потребовала от России повлиять на Дамаск, чтобы тот воздержался от ведения боевых действий в этом регионе.

"В ходе телефонного разговора на этих выходных госсекретарь (США Майк) Помпео обратил внимание министра иностранных дел России Сергея Лаврова на критически важное значение двустороннего выполнения этих договоренностей и неприемлемость любой односторонней деятельности со стороны режима Асада или России", — сказала дипломат.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

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