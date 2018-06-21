Лавров прокомментировал доклад ООН о военных преступлениях в Восточной Гуте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия скептически относится к докладу комиссии ООН по расследованию в Сирии, которая обвинила военных САР в незаконных действиях при взятии Восточной Гуты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как я понимаю, это доклад комиссии Совета по правам человека, которая получила через довольно неоднозначную процедуру голосования свой мандат в Совете по правам человека и занимается дистанционным рассмотрением тех или иных ситуаций с гуманитарной точки зрения, которые возникают в САР. Комиссия не выезжает на место", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как отметил глава МИД РФ, комиссия оперирует данными, полученными в соцсетях, видеозаписями, которые снимают свидетели. "Мы в принципе очень скептически относимся к дистанционным методам такого рода работ, будь то военные преступления в целом, будь то применение химического оружия", — подчеркнул Лавров.

Ранее комиссия ООН по расследованию в Сирии в докладе заявила, что "бои по повторному взятию Восточной Гуты характеризовались повсеместными военными преступлениями, совершенными всеми сторонами".

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