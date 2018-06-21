Генсек ООН рассказал о ходе формирования конституционной комиссии Сирии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Конституционная комиссия Сирии будет сформирована в скором времени, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, таким результатом может считаться сохранение единой Сирии, которая сможет избежать фрагментации.
Во вторник в Женеве прошли консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки ему передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой документ, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава комиссии.
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