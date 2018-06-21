Генсек ООН рассказал о ходе формирования конституционной комиссии Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Конституционная комиссия Сирии будет сформирована в скором времени, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Мы работаем вместе для того, чтобы сочинские результаты (конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — ред.) были полностью исполнены. Как было решено, вскоре будет сформирована конституционная комиссия. Мы работаем в тесном контакте с РФ для того, чтобы достичь результата", — сказал Гутерреш.

По его словам, таким результатом может считаться сохранение единой Сирии, которая сможет избежать фрагментации.

Во вторник в Женеве прошли консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки ему передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой документ, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава комиссии.

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