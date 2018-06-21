МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Террористические организации "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* стравливают между собой умеренную оппозицию и мешают ей заключить мир с правительственными войсками в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, профессор академии военных наук РФ Владимир Козин.

"Особенность взаимоотношений между незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии в том, что между ними постоянно ведется борьба за передел сфер влияния внутри самой зоны деэскалации, переходящая в прямые боестолкновения. Известно, что лидеры "Сирийской свободной армии" и "Ахрар аш-Шам" готовы при определенных условиях примириться и передать свою территорию под контроль легитимного сирийского правительства. Однако лидеры "Джебхат ан-Нусры"* и ИГИЛ*, суммарно контролирующие более половины территории, являются не договороспособными и по-прежнему оказывают давление на более умеренные формирования, срывая тем самым процесс их примирения", — рассказал он.

Согласно проведенному экспертом анализу расклада сил на юго-западе Сирии, в соответствующей зоне деэскалации в провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда присутствуют четыре крупных группировки общей численностью до 12 тысяч боевиков, разделенных на 50 вооруженных отрядов различной принадлежности.

"Первая группа — "Сирийская свободная армия", которая имеет в своем составе более 20 формирований общей численностью до 7 тысяч боевиков. Она поддерживается Израилем и рассматривается мировым сообществом как вооруженная оппозиция, которая иногда проявляет себя как умеренная, а иногда и не умеренная. В настоящее время "Сирийская свободная армия" осуществляет контроль над 35-40% территории названной зоны", — отметил Козин.

По его словам, "Джебхат ан-Нусра"* включает до 20 вооруженных отрядов общей численностью около 3500 боевиков, поддерживается Саудовской Аравией и Катаром, контролирует в зоне деэскалации до 30-35% территории зоны. "Третья группа – это квази-исламское государство, которое стало приемником небезызвестного ИГИЛ*. Это наиболее радикальная группировка, объединяющая четыре основных отряда общей численностью до 1500 боевиков. Финансируется она за счет незаконных поборов с местного населения и нелегально поддерживается Соединенными Штатами, несмотря на то, что США участвовали в создании этой зоны деэскалации… В зоне деэскалации она контролирует до 15% территории", — продолжил эксперт.

Четвертая относительно крупная группировка — "Ахрар аш-Шам", которая насчитывает пять основных отрядов общей численностью до 800 боевиков. Они сформированы по территориальному признаку и ассоциируют себя как самостоятельные формирования и не примыкают к другим группировкам. "Ахрар аш-Шам" контролируют до 10% территории зоны, заключил Козин.

* Террористические группировки, запрещены в России.

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