ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пострадавший от военных действий населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии ("ПВС).

Колонна была сформирована в порту города Тартус. Все материалы были доставлены в Сирию из России.

"Российская федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь поврежденным и разрушенным населенным пунктам САР. Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли доску обрезную 26 метров кубических, 120 листов ДСП, пять километров кабеля силового", — сообщил журналистам заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения по формированию гуманитарных грузов ЦПВС Сергей Грязнов.

Он также отметил, что по заявкам администраций населенных пунктов российские военные будут и далее продолжать поставлять гуманитарную помощь — строительные материалы, а также продовольствие и строительную технику.

Бейт-Сахем — один из населенных пунктов под Дамаском, недавно освобожденный от боевиков. После переговоров, проведенных при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, террористы покинули эту территорию. Только за последний месяц сюда вернулись 2 тысячи человек (около 400 семей). Всего же здесь проживает сейчас 21 тысяча человек. До войны эта цифра была вдвое больше.

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