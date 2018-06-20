Российские специалисты обезвредили в Сирии за сутки 18 взрывных устройств

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские специалисты в сирийских населенных пунктах Дума и Эн-Насрия обезвредили за сутки 18 взрывных устройств, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Он также отметил, что обсуждалась возможность сокращения сроков согласования с Бюро нацбезопасности Сирии возвращения жителей населенного пункта Шабъа (провинция Дамаск), предоставления возможности прохода женщин и детей из освобожденных населенных пунктов Ялда, Бабилла и Байт-Сахм (провинция Дамаск) в другие населенные пункты.

"В населенных пунктах Дума и Эн-Насрия за день обследовано 24 здания, обнаружено и обезврежено четыре мины, шесть снарядов и восемь самодельных взрывных устройств", — сказал Цыганков.

В населенных пунктах провинции Хомс продолжаются работы по разбору завалов, очистке автомобильных дорог от насыпей и завалов, добавил Цыганков.

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