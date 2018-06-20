Более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 209 человек, в Восточную Гуту – 112 человек", — сказал он.

По словам Цыганкова, проведена гуманитарная акция для жителей населенного пункта Сакба (провинция Риф Дамаск) и Халабия (провинция Алеппо). В каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов и медикаментов. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 82 сирийцам, в том числе 23 детям, добавил Цыганков.

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