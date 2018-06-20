Сирийская армия освободила более десяти деревень на юге провинции Дамаск

БЕЙРУТ, 20 июн — РИА Новости. Сирийская армия восстановила контроль над 11 поселениями на юге провинции Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Освобожденные деревни находятся ближе к административной границе провинции Ас-Сувейда, где ранее террористы впервые за три года обстреляли из минометов одноименный административный центр. Президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям" ранее заявлял, что решения по югу Сирии пока нет.

Дамаск поддерживает инициативу РФ — урегулировать ситуацию на юге мирным путем так же, как это произошло в Восточной Гуте и на севере Хомса. Однако в случае отказа боевиков передать контроль сирийской армии над южными территориями мирным путем, сирийские власти не исключают военного сценария.

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