Вмешательство Анкары в сирийский конфликт усиливает хаос, заявил Демирташ

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Вмешательство турецкой армии в сирийский конфликт не направлено на установление мира в этой стране, а лишь увеличивает хаос, заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции от прокурдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья)

"Непосредственное вмешательство Турции в сирийский конфликт не связано с намерением установить мир в Сирии. Прежде всего, Анкара пытается прибрать к рукам завоевания курдов в том регионе, а это, в свою очередь, еще больше углубляет продолжающийся там хаос. Правящая партия и Эрдоган этими военными операциями пытаются получить голоса националистически настроенных избирателей. Все эти шаги не служат стабильному миру", — сказал Демирташ.

Он призвал президента Сирии Башара Асада вступить в диалог с сирийскими курдами. "Известно, что до начала гражданской войны режим Асада постоянно давил на курдов. Сейчас конъюнктура совершенно другая. Если у Асада есть план построить новую демократическую Сирию, он должен вести переговоры с представителями всех частей общества. В высшей степени важно создать дорожную карту, которая будет направлена на создание свободного политического пространства, проведение честных выборов. Нужно, чтобы международное сообщество поддерживало стремление народов Сирии сесть за стол переговоров и решить свои проблемы путем диалога", — отметил политик.

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