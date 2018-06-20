В ЕС рассчитывают работать с Россией над урегулированием ситуации в Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз, как и Россия, выступает за урегулирование ситуации в Сирии политическими методами и за сохранение территориальной целостности САР, рассчитывает работать с Москвой в этом направлении, заявил заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Жан-Кристоф Бельяр.

Бельяр в четверг проведет переговоры с замглавы МИД РФ Александром Грушко. В среду на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Бельяр рассказал о повестке дня переговоров.

"Мы хотим обсуждать с Россией как можно больше вопросов, особенно сейчас, когда мы имеем дело с таким большим числом важных проблем. Я приехал с позитивным и уважительным настроем, чтобы вместе конструктивно обсудить эти вопросы", — заявил Бельяр.

По его словам, на повестке дня будут вопросы урегулирования ситуации вокруг Украины, Сирии, на Корейском полуострове, вопросы иранской ядерной сделки и парижского соглашения по климату. В частности, в отношении Сирии европейский чиновник отметил, что "в последнее время мы видим позитивные изменения в политической сфере". "Мы хотим сотрудничать с Россией по Сирии. Как и Россия, мы хотим политического решения в Сирии, как Россия, хотим сохранить единство и суверенитет Сирии. Это та сфера, где Россия и ЕС должны продолжать работать вместе", — заявил он.

Также Бельяр отметил, что подходы ЕС и РФ во многих этих вопросах совпадают. "Да, у нас есть разногласия по некоторым вопросам, но у нас также есть разногласия и с другими крупными державами мира. Но мне кажется, что мы должны сосредоточиться на вопросах, по которым у нас есть согласие", — заявил он.

В свою очередь, Косачев обратил внимание на роль в урегулировании ситуации вокруг Украины.

"Я сейчас скажу немножечко жесткую вещь, но скажу. Если брать начало этого конфликта, 2014 год, то тогда Украина с самого начала во всем обвиняла Россию, Россия во всем обвиняла Украину. Здесь роли ЕС не было в принципе. Сейчас, по прошествии определенного времени, она все более себя проявляет, и она со знаком минус, а не со знаком плюс", — заявил он.

Сенатор добавил, что "дело не в том, что ЕС как-то сам осознанно затягивает решение этого конфликта, но предъявление требований исключительно к России и отсутствие аналогичных требований к Украине радикальным образом затрудняет реализацию минских соглашений в той части, за которую отвечает Украина". При этом он также отметил, что Украина не является единственным вопросом, по которому ЕС и РФ должны вести совместную работу, выразив надежду, что двусторонние контакты будут более активными и разнообразными.

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