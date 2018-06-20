В ЕС рассчитывают работать с Россией над урегулированием ситуации в Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз, как и Россия, выступает за урегулирование ситуации в Сирии политическими методами и за сохранение территориальной целостности САР, рассчитывает работать с Москвой в этом направлении, заявил заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Жан-Кристоф Бельяр.
"Мы хотим обсуждать с Россией как можно больше вопросов, особенно сейчас, когда мы имеем дело с таким большим числом важных проблем. Я приехал с позитивным и уважительным настроем, чтобы вместе конструктивно обсудить эти вопросы", — заявил Бельяр.
По его словам, на повестке дня будут вопросы урегулирования ситуации вокруг Украины, Сирии, на Корейском полуострове, вопросы иранской ядерной сделки и парижского соглашения по климату. В частности, в отношении Сирии европейский чиновник отметил, что "в последнее время мы видим позитивные изменения в политической сфере". "Мы хотим сотрудничать с Россией по Сирии. Как и Россия, мы хотим политического решения в Сирии, как Россия, хотим сохранить единство и суверенитет Сирии. Это та сфера, где Россия и ЕС должны продолжать работать вместе", — заявил он.
В свою очередь, Косачев обратил внимание на роль в урегулировании ситуации вокруг Украины.
"Я сейчас скажу немножечко жесткую вещь, но скажу. Если брать начало этого конфликта, 2014 год, то тогда Украина с самого начала во всем обвиняла Россию, Россия во всем обвиняла Украину. Здесь роли ЕС не было в принципе. Сейчас, по прошествии определенного времени, она все более себя проявляет, и она со знаком минус, а не со знаком плюс", — заявил он.
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