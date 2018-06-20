Захарова рассказала, чем грозит иностранное присутствие в Сирии

САМАРА, 20 июн — РИА Новости. Иностранное военное присутствие в Сирии создает у боевиков надежду на реванш, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Продолжающееся незаконное присутствие сил иностранных государств на территории Сирии, грубо нарушающее ее суверенитет, по сути, настежь распахивает двери для любого, кто желал бы реализовать на сирийской земле собственную повестку… Такое присутствие явно не способствует расставанию противников сирийского правительства с иллюзией относительно гипотетического реванша за понесенное поражение "на земле", их конструктивному участию в поисках политического решения", — отметила Захарова.

По ее словам, "у террористов данная ситуация поражает надежду на возможное возвращение к хаосу и восстановлению утраченных позиций".

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