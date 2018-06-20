В ООН назвали действия ВС Сирии при взятии Восточной Гуты незаконными

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию в Сирии в своем докладе назвала "в большой степени незаконными" действия вооруженных сил САР при взятии Восточной Гуты.

"С февраля по апрель 2018 года тактика проправительственных сил по повторному взятию анклава была в большой степени незаконной по своему характеру, была направлена на наказание жителей Восточной Гуты и вынуждала население коллективно сдаваться или голодать", — говорится в докладе, который будет официально представлен в ходе 38-й сессии Совета ООН по правам человека 26 июня.

Комиссия ООН заявляет, что во время осады мирные жители недостаточно доверяли правительственным войскам, чтобы покинуть осажденные районы, даже когда у них была такая возможность. Другие же, отметила комиссия, такой возможности не имели, их использовали в качестве живых щитов.

"Согласно международному праву, осада как военная тактика признается законной, когда она направлена на достижение военной цели. Комиссия считает, что осада в том виде, в каком она проводится в Сирии, незаконна", — говорится в докладе.

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