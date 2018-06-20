В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в среду.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Хама – два, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах: Халабия провинции Алеппо и Сакба провинции Риф по выдаче 650 продовольственных наборов, общим весом 2,8 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 173 жителям.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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