Российские военные раздали продовольствие в населенном пункте под Алеппо

АЛЕППО, 20 июн — РИА Новости. Российские военные в рамках гуманитарной акции раздали 650 продовольственных наборов и две тонны хлеба жителям населенного пункта Джуб Эс-Сафа недалеко от Алеппо, сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон Сирии.

"Мы сегодня проводим плановую гуманитарную акцию в населенном пункте Джуб Эс-Сафа в 25 километрах восточнее города Алеппо. Для ее проведения мы приготовили две тонны хлеба и 650 продовольственных наборов", — сообщил журналистам Олег Демьяненко, начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон по провинции и городу Алеппо.

По словам Демьяненко, офицерами также развернут медпункт, где гражданскому населению оказывается медицинская помощь.

О прибытии в населенный пункт сотрудников российского центра местным становится известно заранее. Многие с самого утра собираются на единственной большой площади этого селения — перед школой — и по традиции организуют три очереди: мужчины, женщины и дети.

"В то время, когда здесь был ИГИЛ*, у нас не было ничего необходимого. Даже хлеба. Сейчас после освобождения сирийской армией, теперь все, слава богу, есть. Спасибо им большое. А сейчас, после того, как русские приехали, стало еще лучше. Нам привезли продукты", — сообщила журналистам жительница селения Хадижа Салех.

Хадижа также рассказала, что когда в селение пришли боевики, местным жителям пришлось уехать из родных мест, так как тут было очень опасно. Но после освобождения многие сразу вернулись. "Все наши родственники тоже уже здесь. Дома всегда лучше", — заключила женщина.

Как сообщил журналистам старший офицер отряда медицинского обеспечения центра по примирению враждующих сторон Назим Гусейнов, людей за помощью обращается много.

"Вот только начали прием, уже у нас, если не ошибаюсь, около 25 человек на приеме. В основном больные сейчас идут с лейшманиозом — кожное заболевание", — сообщил Гусейнов.

Сирийские власти совместно с российскими военными оказывают активную помощь местному населению после военного конфликта. Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

* Запрещенная в России террористическая организация