В ОЗХО ответили на критику по методу сбора доказательств химатак в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в ответ на критику методов сбора проб в Сирии со стороны МИД РФ заявил РИА Новости, что уверен в качестве работы инспекторов.
По словам Узюмджю, принципы этой работы приняты международным сообществом и основаны на Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала методы работы миссии ОЗХО, подготовившей доклад по инциденту с якобы имевшим место использованием химического оружия в сирийской провинции Хама 24-25 марта 2017 года.
Как указала Захарова, миссия пришла к выводу о "весьма вероятном применении зарина и хлора" на основе дистанционного изучения данных, "полученных некой неправительственной организацией", открытых источников, "ограниченных медицинских заключений", а также опроса очевидцев.
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