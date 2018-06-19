В ОЗХО ответили на критику по методу сбора доказательств химатак в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в ответ на критику методов сбора проб в Сирии со стороны МИД РФ заявил РИА Новости, что уверен в качестве работы инспекторов.

"Мы очень уверены в технической работе, которую проводит миссия по установлению фактов. Они подготовили несколько отчетов. Это научно обоснованные свидетельства… Поэтому не думаю, что кто-то может ставить под сомнение выводы миссии", — сказал он.

По словам Узюмджю, принципы этой работы приняты международным сообществом и основаны на Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала методы работы миссии ОЗХО, подготовившей доклад по инциденту с якобы имевшим место использованием химического оружия в сирийской провинции Хама 24-25 марта 2017 года.

Как указала Захарова, миссия пришла к выводу о "весьма вероятном применении зарина и хлора" на основе дистанционного изучения данных, "полученных некой неправительственной организацией", открытых источников, "ограниченных медицинских заключений", а также опроса очевидцев.

По словам представителя МИД РФ, такие методы работы далеки от требований к сбору и анализу информации о предполагаемом применении отравляющих веществ. Использование свидетельств, предоставленных действующими на подконтрольных боевикам территориях анонимными НПО, грубо нарушают базовые принципы ОЗХО, а именно последовательность действий при обеспечении синхронности вещественных доказательств, заявила Захарова.