Лаврентьев рассказал, когда пройдет новая встреча по Сирии

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Сочи в конце июля — начале августа, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Как вы знаете, на предыдущей встрече в Астане было принято решение о проведении очередной встречи высокого уровня астанинского формата в Сочи. Мы обговорили с нашими иранскими и турецкими коллегами приблизительную дату. Это самый конец июля — начало августа. То есть, это где-то 30 июля — 1, 2 или 3 августа", — сказал он.

Лаврентьев выразил надежду, что к этому времени "мы с вами станем свидетелями определенных подвижек в формировании конституционной комиссии".

Он напомнил, что три гаранта в Женеве "сверили часы, посмотрели на свои позиции", чтобы затем поработать над вопросами формирования конституционной комиссии Сирии "в своих столицах".

Во вторник в Женеве начались консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки ему передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой документ, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава комиссии.

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