ОЗХО на может назвать декларацию химоружия Сирии полной, заявил гендиректор

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Сирия не предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) достаточную информацию, чтобы можно было считать ее декларацию запасов химического оружия точной и полной, заявил во вторник генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

"Организация совершила 19 визитов в Сирию и провела многочисленные консультации с сирийскими официальными лицами и в Гааге, и в Дамаске. Предоставленная информация недостаточна, чтобы секретариат (ОЗХО) подтвердил, что Сирийская Арабская Республика предоставила декларацию, которую можно считать точной и полной", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, Сирия должна предоставить исчерпывающую информацию, чтобы ОЗХО могла констатировать иное.

Он отметил, что условия безопасности сделали работу экспертов на местах очень рискованной и почти невозможной. Однако заверил, что ОЗХО придерживается международных стандартов в процедуре поиска и сбора доказательств.