Лаврентьев: российским боевикам из Сирии не дадут вернуться на родину

РИА НОВОСТИ. ОТРЯДЫ БОЕВИКОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ РОССИЯН, НАХОДЯТСЯ В ИДЛИБЕ, БОРЬБА С НИМИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА, МЫ НЕ ДОПУСТИМ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РФ — ЛАВРЕНТЬЕВ