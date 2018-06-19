Лаврентьев заявил о стабилизации ситуации в Восточной Гуте и Хомсе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Формирование конституционной комиссии Сирии сейчас особенно важно, так как ситуация в Восточной Гуте, Хомсе налаживается, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам консультаций стран-гарантов со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Это исключительно сейчас важно, потому что ситуация на земле сейчас меняется в лучшую сторону. Ситуация в районе Восточной Гуты, в районе Хомса стабилизирована. Люди возвращаются домой… Как раз, мы считаем, что подошло время для активизации усилий на переговорном политическом треке", — сказал он.