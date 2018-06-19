Источник назвал возможную дату встречи по Сирии в астанинском формате

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Проведение очередной встречи на высоком уровне в астанинском формате по Сирии запланировано на 1 августа в Сочи, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Встреча в Сочи предварительно запланирована на 1 августа", — сообщил он.

Ранее дипломатический источник заявил РИА Новости, что представители трех стран-гарантов (России, Ирана и Турции) намерены провести в июле в Женеве новые консультации со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой для обсуждения вопросов функционирования конституционной комиссии Сирии.