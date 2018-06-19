Де Мистура рассказал об итогах встречи по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам консультаций с представителями стран-гарантов в Женеве по вопросу создания конституционной комиссии Сирии заявил, что стороны пришли к некоторому взаимопониманию, рассчитывает вновь пригласить их в Женеву в ближайшие недели.

"Во время встречи состоялся конструктивный обмен мнениями и были приняты решения по существу по вопросам, касающимся создания и работы конституционной комиссии. Некоторое общее понимание было достигнуто. Спецпосланник рассчитывает пригласить Иран, Россию и Турцию обратно в Женеву в ближайшие несколько недель, чтобы расширить это взаимопонимание", — говорится в заявлении де Мистуры, распространенном по завершении его консультаций с представителями России, Ирана и Турции в Женеве.

Он также отметил, что представители трех стран-гарантов подтвердили свою поддержку роли ООН в создании и работе конституционного комитета.

Во вторник в Женеве начались консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки ему передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой документ, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава комиссии.

Россию на встрече в Женеве представляли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. От Турции приглашен замглавы МИД Седат Онал, от Ирана – помощник министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.