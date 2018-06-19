Источник: встреча по конституционной комиссии Сирии может пройти в июле

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая встреча представителей трех стран-гарантов (России, Турции и Ирана) со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой может пройти в июле, но дата пока не определена, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к переговорам.

"Встреча планируется в июле, но даты пока нет", — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что гаранты на встрече с де Мистурой во вторник договорились продолжить консультации в Женеве в подобном формате.

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