Вершинин рассказал об итогах встречи стран-гарантов с Де Мистурой по Сирии

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Представители стран-гарантов (Россия, Иран и Турция) по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой договорились продолжить консультации по конституционной комиссии Сирии в Женеве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Да, мы договорились, что еще приедем в Женеву", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли новые встречи в подобном формате в Женеве.