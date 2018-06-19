Де Мистура назвал встречу с представителями гарантов "Астаны" продуктивной

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал очень продуктивной встречу с представителями России, Ирана и Турции. Консультации между де Мистурой и представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов по формированию конституционной комиссии Сирии прошли во вторник в Женеве.

"Это была очень полезная, очень продуктивная встреча", — заявил де Мистура журналистам.

Решение о создании конституционной комиссии Сирии, которая должна начать работать в Женеве, было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки де Мистуре пока передали представители стран-гарантов Астаны (Россия, Иран, Турция) и Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой список, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава конституционной комиссии.

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