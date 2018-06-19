Российские военные раздали продовольствие в сирийском Алеппо

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости. Российские военные раздали продовольствие, в том числе более тонны свежего хлеба, жителям района Шейх-Абу-Бакур сирийского города Алеппо, сообщили в российском центре по примирению в Сирии.

"Проведена благотворительная акция в районе Шейх-Абу-Бакур города Алеппо. Людям выданы продовольственные наборы и более тонны свежего хлеба", — сообщили в центре.

Ранее российские военные также передали гуманитарную помощь, в том числе провизию, для православного Сайданайского монастыря недалеко от Дамаска.

Сирия активно восстанавливается после военных событий, налаживаются каналы снабжения жителей продовольствием. Так, на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях было налажено несколько крупных производств продуктов питания, в том числе лапши.

Отгрузки с производства лапши быстрого приготовления наладились около месяца назад, когда восстановили дорогу в Дамаск и Гуту, до этого предприятие теряло деньги из-за проблем с логистикой — доставлять продукцию до потребителей обходными дорогами было слишком далеко.

Как рассказал журналистам директор завода, фабрика начала действовать в 2007 году и не останавливала производство даже во время войны. Всего здесь производится 700 тысяч упаковок лапши в месяц. С учетом того, что каждая упаковка весит около 73 граммов, общий вес отгружаемой в месяц продукции составляет более 51 тонны. Лапша затем продается по всей Сирии, но не экспортируется.

Фабрика действует без выходных по восемь часов в день. Мука для производства лапши привозится из Хомса и Латакии, специи — из Индонезии. Предприятие имеет свою химическую лабораторию, где проверяется качество продукции.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Тяжелая гуманитарная ситуация в Ракке уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.