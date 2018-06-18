Центр по примирению участвует в эвакуации тяжелобольных из Эр-Рихана

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) участвует в эвакуации тяжелобольных пациентов в Дамаск из населенного пункта Эр-Рихан провинции Риф Дамаск, сообщает начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков.
"При содействии специалистов ЦПВС население получает квалифицированную медицинскую помощь, организована эвакуация тяжелобольных пациентов в лечебные учреждения города Дамаск", — сказал Цыганков.
Кроме того, как сообщил начальник Центра, было проверено наличие медикаментов и качество оказания медицинской помощи в населенном пункте Мазлум провинции Дей-Эз-Зор.
Также, по его словам, российские военные врачи за прошедшие сутки оказали квалифицированную медицинскую помощь 24 сирийцам, в том числе 12 детям.
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