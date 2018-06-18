Оппозиция назвала де Мистуре кандидатов в комиссию по конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 18 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Три группы сирийской оппозиции, которые принимали участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, передали в понедельник спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список своих кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии, заявил РИА Новости представитель платформы Москва Моханнад Дликан.
"Три группы, которые были в Сочи — платформа "Москва", движение "Завтра", возглавляемое Ахмадом Джарбой, и Сирийская национальная демократическая конференция под руководством Хейсама Манаа — подготовили совместный список кандидатов для конституционной комиссии и передали его сегодня Стаффану де Мистуре", — сказал он.
Дликан добавил, что пока не получил реакцию спецпосланника ООН на переданный документ.
Представитель платформы Москва отметил, что при составлении списка стороны не консультировались с Сирийским комитетом по переговорам (СКП), который является объединенной сирийской оппозицией.
По его словам, это будет отдельный список от объединенной сирийской оппозиции.
"Чем больше списков будет передано де Мистуре, тем лучше. У него будет свобода выбора кандидатов для конституционной комиссии", — подчеркнул Дликан.
Решение о создании СКП были принято на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде в ноябре 2017 года. В состав СКП входят 36 переговорщиков из платформ Москвы и Каира, представителей вооруженных группировок (Южный Фронт), Национальной коалиции сирийский революционных и оппозиционных сил, а также Национального координационного комитета.
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