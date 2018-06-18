Коалиция США опровергла сообщения об ударе по сирийским войскам

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Коалиция под руководством США вслед за Пентагоном опровергла сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам.
"Это не удар США или коалиции", — заявил, в свою очередь, РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие, утверждало ранее национальное сирийское агентство САНА.
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