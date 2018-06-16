В Хомсе и Восточной Гуте за сутки более 320 человек вернулись в свои дома

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 320 человек вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
По данным Центра, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь семи сирийцам, в том числе двум детям.
Отмечается, что в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты для пресечения провокаций и учета миграции беженцев.
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