В Хомсе и Восточной Гуте за сутки более 320 человек вернулись в свои дома

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 320 человек вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 211 человек, в Восточную Гуту – 118 человек", — говорится в сообщении.

По данным Центра, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь семи сирийцам, в том числе двум детям.

Отмечается, что в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты для пресечения провокаций и учета миграции беженцев.

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